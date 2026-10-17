Els socialistes lamenten la dimissió de Mínguez i ho atribueixen a la "crueltat" en la política

A. Pérez Meca - Europa Press - Arxiu
MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Diversos dirigents socialistes han lamentat la dimissió de l'exportaveu del partit Montse Mínguez després de la polèmica pels negocis immobiliaris de la seva parella i han criticat la "duresa" i la "crueltat" d'alguns sectors de la política.
El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha criticat a la "mala gent" i els qui "practiquen la crueltat en la política", als quals acusa d'haver convertit a Mínguez en una "dona trencada".
"Els que practiquen la crueltat en la política, els que pensen que l'adversari és l'enemic, els que creuen que als socialistes no cal guanyar, cal destruir, han aconseguit que avui hi hagi una dona trencada", ha denunciat a la seva arribada a l'Executiva Federal del PSOE.
A més, ha afegit que Mínguez "mai va fer política per afavorir a la seva parella i, no obstant això, avui està trencada per la crueltat de la política i de mala gent".
Per la seva banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha sentit la renúncia d'una "dona valenta" i ha criticat els "atacs difamatoris i calumniadors" en una època en la qual "sembla que tot val", encara que s'ha mostrat confiat que serà un "fins aviat".
"Ho lamento perquè em sembla que és una excel·lent portaveu, una dona valenta" que "diu les coses clarament" i "ha estat sempre al costat de la defensa dels principis del Partit Socialista", ha declarat Víctor Torres, qui apunta a "un moment on sembla que tot val".
"També ho dic com a víctima d'atacs difamatoris i calumniadors que crec que, fins i tot afectant el meu àmbit familiar, no són acceptables. Jo mai ho faria, mai ho faré i per tant ho lamento. També que aquests atacs que tenen a veure amb l'entorn familiar hagin fet que hagi flaquejat i hagi posat la seva divisió sobre la taula", afirma.
Per la seva banda, l'exministra i secretària general del PSOE d'Aragó, Pilar Alegria, ha lamentat "profundament" una dimissió que atribueix a "aquesta duresa que ha hagut d'afrontar des d'un punt de vista personal" Montse Mínguez.
En aquest sentit, ha denunciat que "de vegades la política et planteja enormes insipideses" i ha traslladat el seu respecte i afecte per aquesta decisió personal.
En substitució de Mínguez, l'Executiva Federal del PSOE, reunida a Fuenlabrada (Madrid) per celebrar el Comitè Federal que ratificarà les llistes electorals per a les eleccions generals del 29 de novembre, ha designat aquest dissabte a la secretària d'Organització del PSOE Rebeca Torró com a nova portaveu del partit.
El president d'Astúries, Adrián Barbón, ha destacat que no hi ha "gens il·legal" en el comportament de Mínguez i la seva parella, després que el PP digués que ha renunciat perquè l'han enxampat. El dirigent socialista considera que es tracta d'un acte de "enorme generositat" i ha pres aquesta decisió perquè pensa que és el millor per al projecte col·lectiu, que està per damunt, diu del pròpiament individual.
Més escarida ha estat la ministra de Ciència i líder dels socialistes valencians, Diana Morant, que simplement ha mostrat el seu "respecte a una decisió personal que ha pres una companya", segons ha traslladat a la seva arribada al Comitè Federal.
Al seu torn, la presidenta del Congrés i secretària general del PSOE balear, Francina Armengol, ha qualificat a Mínguez com "una magnifica companya" i ha destacat que ha compartit molts moments amb ella al llarg d'aquesta legislatura, abans d'insistir que "respecta" la seva decisió personal.
El secretari general del PSOE d'Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha incidit que els partits partits progressistes han de legislar perquè l'habitatge "no sigui una finalitat de mercat" sinó "un dret fonamental".
No obstant això, opina que és "lícit" posseir diversos habitatges i voler legislar per evitar l'especulació. "Per això jo defenso que també en les nostres fila hi hagi gent que encara tenint una, dos o tres habitatges, puguin comprometre's amb regular el mercat de l'habitatge", ha indicat.
A més ha demanat no oblidar-se dels petits propietaris que necessiten que hi hagi una regulació per donar-los "garanties i protecció".