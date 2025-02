Els sindicats UGT i CCOO rebutgen les condicions de l'ERO de PepsiCo

PepsiCo manté el seu compromís amb la taula de diàleg i "continuar" amb les negociacions

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

Els sindicats UGT i CCOO han rebutjat aquest dimecres les condicions de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentades per PepsiCo en la taula de diàleg i veuen les negociacions paralitzades, informen en un comunicat conjunt.

"Tots dos sindicats entenen que, malgrat els esforços de la part social per avançar en el camí d'un acord que sigui just i beneficiós per a tothom, les negociacions amb l'empresa han arribat a un punt de paràlisi", han explicat.

Pels sindicats, "la pretensió per part de l'empresa d'empitjorar les condicions pactades en l'ERO anterior han dificultat en gran manera l'avenç de les converses".

Així mateix, s'han mostrat "compromesos a treballar per trobar solucions que protegeixin els drets i interessos" de tots els empleats.

PEPSICO

En un comunicat, la companyia ha dit que manté el seu compromís amb la taula de diàleg i la "voluntat d'avançar en les negociacions en aquest marc".

Al gener, la companyia va anunciar un canvi en el seu model de distribució a Espanya cap a la distribució indirecta que provocarà un ERO que afectarà fins a 250 treballadors, prop d'una quarta part de la plantilla.