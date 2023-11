Els sindicats, les patronals i el Govern abordaran els pressupostos del 2024 divendres

La setmana passada van presentar les seves propostes en una primera trobada



BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

Els sindicats UGT i CCOO i les patronals Foment del Treball i Pimec es reuniran divendres amb els representants de la Generalitat, en una trobada en què abordaran "certes matèries vinculades" als pressupostos del 2024.

Segons han informat a Europa Press fonts patronals i sindicals aquest dimarts, serà a nivell tècnic i se celebrarà a iniciativa del departament de Presidència.

La setmana passada ja van celebrar una primer reunió, en la qual els agents socials van traslladar a l'executiu català les seves propostes per als comptes de l'any vinent.

Per part de l'administració catalana, està previst que hi assisteixin la secretària general d'aquesta Conselleria, Núria Cuenca; el secretari general de la d'Economia, Josep Maria Vilarrúbia; i el director general de coordinació interdepartamental, Marc Ramentol.

ACORD AMPLI

"Aquests dies hi ha contactes per als pressupostos", han confirmat fonts de la Generalitat, que han manifestat la voluntat d'aconseguir un acord ampli com el 2023.

"Repetim el que vam fer l'any passat, una sèrie de reunions amb el Govern per poder situar quines són les nostres reivindicacions", ha explicat la coordinadora de l'àrea externa de la UGT de Catalunya, Núria Gilgado, en unes declaracions als periodistes durant la Jornada d'acció sindical i negociació col·lectiva impulsada pel sindicat.