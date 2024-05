Els sindicats de funcionaris de presons celebren el "conveni col·lectiu" acordat amb el Govern

S'incrementarà entre un 13% i un 22% el complement específic del personal de règim intern



BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

Els sindicats de funcionaris de presons han celebrat l'acord signat aquest divendres de matinada amb el Govern, el qual asseguren que obté "rang de conveni col·lectiu, d'obligat compliment" per la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat.

Així ho ha afirmat UGT Presons en un comunicat, en el qual confirmen la desconvocatoria de les dues jornades de vaga --previstes per aquest divendres i pel pròxim 11 de maig-- impulsades tant per UGT com per CC.OO., Iac-Catac i Intersindical.

Pel sindicat, l'acord, el qual ha estat signat minuts abans d'iniciar-se la primera jornada de vaga, posa als professionals penitenciaris en el lloc que mereixen, textualment, tant en matèria de condicions laborals com retributives i de seguretat.

Així mateix, han reivindicat que "la veritable lluita" s'ha realitzat i guanyat a les taules de negociació i han agraït a la plantilla haver demostrat una unitat i capacitat de lluita sense precedents.

MILLORES EN SEGURETAT

Respecte les mesures acordades sobre seguretat, se substituiran als interns en les cafeteries per personal extern, es formarà en defensa personal als treballadors, es desplegarà una nova partida de radiotransmissors i polsadors personals i se substituiran tots els equips d'intervenció al llarg de l'any que ve.

També s'ha acordat realitzar una prova pilot per detectar i inhibir drons i telefonia mòbil, es renovaran els equips de respiració autònoma, s'estudiarà la incorporació d'escàners corporals i es revisaran els protocols d'emergència i seguretat i els procediments disciplinaris i sancionadors.

Finalment, es valorarà l'obligatorietat de treballar en bionomis en les situacions de més risc, s'ampliarà la borsa de treball en un mínim de 500 treballadors, s'adquirirà la matèria primera ja tallada i es fixaran els utensilis tallants a les taules.

MILLORES PER Al PERSONAL

Pel que fa a les millores del personal de règim intern, s'incrementarà entre un 13% i un 22% el complement específic --que en la majoria de casos suposarà un augment de 10.100 euros anuals--, s'eliminarà la limitació dels canvis de servei i s'incrementaran en un 40% les quanties de les hores extres.

També es reformaran les compensacions de festius, s'incorporarà un complement als serveis de diumenge de 19 euros en torn de dia i 38 en torn de nit i s'augmentarà l'import de les hores extra en un 23%.

Respecte al personal d'administració, s'implementarà el teletreball en les mateixes condicions que la resta de funcionaris de la Generalitat; en el personal de rehabilitació, s'equipararà el sou dels treballadors socials al d'educadors socials, i a tots dos àmbits se'ls incrementarà en un 13% el complement específic.