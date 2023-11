Els sindicats desconvoquen la vaga a Renfe i Adif després d'aconseguir un acord amb el Govern

Asseguren que han aconseguit totes les seves reivindicacions

Els sindicats que formen part dels comitès d'empresa de Renfe i Adif han desconvocat la vaga que estava prevista que s'iniciés aquest divendres i es perllongués també els dies 30 de novembre i 1, 4 i 5 de desembre, segons han informat a Europa Press en fonts sindicals.

Així ho han decidit UGT, CC.OO., CGT, SF i SCF després d'arribar a un acord amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, en el qual acaba d'estrenar-se com a ministre Óscar Puente.

El Ministeri encapçalat per l'exalcalde de Valladolid s'hauria emprat a fons en les negociacions amb els sindicats amb l'objectiu d'evitar una vaga que afectaria a milers de viatgers i que hauria obligat a cancel·lar 1.548 trens.

Per la seva banda, els sindicats defensen haver aconseguit totes les seves reivindicacions, principalment "la garantia d'integritat" de les empreses públiques Renfe i Adif, el manteniment de les plantilles i que se seguirà fent l'operació tant de Renfe Mercaderies com en Rodalies.

A les 19.25 hores faltava per estampar la signatura de l'acord, a l'espera que el Ministeri present la documentació als sindicats. Posteriorment, registraran la desconvocatoria de vaga.

La convocatòria va sorgir arran de l'acord pactat entre PSOE i ERC per al traspàs integral a la Generalitat de Catalunya dels trens de Rodalies (Rodalies), per la por a la possible fragmentació d'aquestes dues empreses, la qual cosa repercutiria en els drets dels treballadors.

El propi president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que "no hi ha raons per a la vaga preventiva", en assegurar que els drets dels treballadors "es veuran plenament garantits" amb el traspàs de competències.