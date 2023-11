Els sindicats convoquen quatre dies de vaga a Renfe i Adif contra el traspàs de Rodalies

MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

Els comitès d'empresa de Renfe i Adif han acordat convocar quatre vagues els dies 24 i 30 de novembre i l'1 i 4 de desembre en les reunions d'aquest dimarts, segons han informat a Europa Press fonts sindicals.

Aquestes reunions extraordinàries han tingut lloc en les dues empreses públiques arran de l'acord entre el PSOE i ERC la setmana passada per traspassar Rodalies a la Generalitat.

Des que va transcendir l'acord, tots els sindicats l'han criticat per la manca d'informació respecte a les condicions laborals de la plantilla, tant de l'operador com de l'administrador de la infraestructura.

El Ministeri defensa que només es tracta d'un acord polític que no aborda, a hores d'ara, aspectes tècnics sobre com es farà aquest traspàs de competències entre l'Estat i la Generalitat.

Alhora, el Govern ha assegurat que es garantiran les condicions laborals de tots els treballadors i que es farà un conveni de col·laboració entre la Generalitat i Renfe per facilitar la mobilitat laboral.

Aquest conveni recollirà el respecte als drets laborals adquirits pels treballadors, i el Govern s'ha compromès amb les organitzacions sindicals a explicar com es farà el traspàs i a que la gestió continuarà sent 100% pública.

Si el PSOE i Sumar aconsegueixen finalment tirar endavant la investidura, en principi es traspassaran únicament les vies que serveixen les línies R1, R2 i R3.

Posteriorment, s'analitzarà el conjunt de la xarxa a Catalunya per a futurs traspassos, però sempre que no afectin els trànsits ferroviaris de més d'una comunitat autònoma o el trànsit internacional, que no incloguin el tràfic de mercaderies o que es puguin desagregar de la xarxa d'interès general de l'Estat.