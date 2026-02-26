Els sindicats veuen "allunyades" les respostes de PepsiCo a la seva proposta sobre l'ERO

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
La UGT, CCOO i USO han defensat que les primeres valoracions de PepsiCo a la proposta sindical relativa a l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat per la companyia "es troben encara molt allunyades de les exigències plantejades per la part social".
Ho han explicat els tres sindicats en un comunicat conjunt aquest dijous, compartit després de les dues últimes jornades de negociació el 24 i 25 de febrer, en què les dues parts han intercanviat les seves propostes de manera més detallada respecte a l'ERO que afecta la totalitat de les delegacions de vendes a Espanya.
La UGT, CCOO i USO han destacat que la distància entre la posició dels sindicats i la companyia "és significativa" tant en el nombre de sortides com en les condicions proposades en el document conjunt elaborat pels tres sindicats.
Ara, totes dues parts s'han emplaçat a continuar amb les negociacions la setmana vinent, amb l'objectiu de continuar acostant posicions i avançar cap a un acord "just, equilibrat i assumible per a la companyia", han valorat les tres entitats.
"Malgrat aquesta separació inicial, des de la unitat sindical se subratlla la voluntat inequívoca de continuar treballant per arribar a un acord que protegeixi les persones afectades i garanteixi el futur de la plantilla", conclouen.