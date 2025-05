Els sindicats catalans es manifesten aquest 1 de maig per la reducció de la jornada i contra Trump

Hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Tarragona, Tortosa (Tarragona) i Lleida

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

Els sindicats CCOO i UGT de Catalunya es manifestaran aquest 1 de maig per reivindicar que es compleixi l'acord per rebaixar la jornada laboral fins a les 37,5 hores i per rebutjar les polítiques del president nord-americà, Donald Trump.

Així, la manifestació se celebrarà després que l'aprovació de la mesura, prevista per a aquest dimarts, s'hagi ajornat fins al Consell de Ministres de la setmana vinent per l'apagada elèctrica.

Sota el lema 'Protegir el que hem conquistat, guanyar futur', els sindicats han convocat mobilitzacions a més de 50 ciutats d'Espanya, incloses les localitats catalanes de Barcelona, Girona, Tarragona, Tortosa (Tarragona) i Lleida.

A Barcelona, la manifestació començarà a les 11.30 a la plaça d'Urquinaona, i acabarà a la seu de la patronal Foment del Treball, a Via Laietana.

Allà, la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, i el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, pujaran a un escenari per pronunciar el seu discurs habitual pel Dia del Treballador.

La reivindicació principal d'enguany serà la reducció de la jornada laboral, sobre la qual cosa els sindicats lamenten que l'acord no hagi arribat encara al Congrés dels Diputats i que la qüestió s'estigui dilatant.

El context mundial i la guerra aranzelària impulsada per Trump serà el segon focus de la manifestació, així com la reforma de l'acomiadament a Espanya i la reducció de la sinistralitat laboral.

SEGONA MANIFESTACIÓ A BARCELONA

La Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), el tercer sindicat català en nombre d'afiliats, també es manifestarà l'1 de maig a Barcelona i ho farà pels carrers del barri de Gràcia a partir de les 11.30.

Com és habitual, USOC ha organitzat la seva pròpia concentració al marge de la unitària dels dos grans sindicats, i sortirà al carrer sota el lema 'Més treball, més salari = qualitat de vida'.

Per la seva banda, el sindicat CGT també ha convocat una manifestació a Barcelona, que començarà a la mateixa hora des de Jardinets de Gràcia amb la premissa 'Lluitar per tenir futur'.