Els sindicats catalans demanen als eurodiputats més regulació per al "problema" de l'habitatge

La missió del PE es reuneix amb entitats socials a Barcelona

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

Diferents entitats i sindicats catalans que s'han reunit aquest dimarts amb la missió d'eurodiputats que està de visita a Barcelona per analitzar la crisi de l'habitatge han demanat més regulació per abordar el "problema" que té la ciutat i el conjunt de Catalunya.

Així han coincidit en unes declaracions als mitjans els diferents portaveus després de la reunió, que s'emmarca en l'agenda de la Comissió Especial sobre aquest assumpte al Parlament Europeu (PE), que elaborarà un informe sobre la crisi habitacional després de visitar cinc ciutats, de les quals Barcelona és la primera.

La secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha traslladat als eurodiputats la necessitat d'una "intervenció directa i decidida" per evitar l'especulació i controlar els preus.

Al seu parer, el lloguer ha d'estar vinculat als salaris i no a la rendibilitat o al mercat, i ha proposat que cap treballador dediqui més del 30% dels seus ingressos a l'habitatge.

Per la seva banda, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha assenyalat que la regulació i el control de preus és una mesura "prioritària", i ha defensat que la contenció a les zones tensionades ha funcionat.

En aquest sentit, ha reclamat una "Europa social" que prioritzi el dret a l'habitatge per sobre de la rendibilitat que busquen els propietaris, i ha apostat per més inversió pública per crear un parc d'habitatge social.

"DESMENTIR" MITES

La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha dit que la reunió ha servit per "desmentir" algunes qüestions relacionades amb l'ocupació i l'efectivitat de la regulació del lloguer.

"Hi ha hagut molt interès a veure com es poden traslladar algunes iniciatives de caràcter nacional que s'implementen als Països Baixos a nivell europeu", ha explicat, alhora que ha reivindicat una regulació per al lloguer de temporada.

AUGMENT DE LA POBLACIÓ

El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Miquel Borràs, ha traslladat als eurodiputats les causes del problema: "Hi ha hagut una sèrie de legislacions, incentius i privilegis fiscals cap al sector de l'economia intermediària".

Així mateix, també ha apuntat a l'augment de la població a les ciutats com una de les causes de la crisi habitacional i ha lamentat que existeixi "un mal funcionament" del mercat en incentivar-se l'especulació.