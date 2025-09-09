Els sindicats defensen la reducció de jornada i tenir "més temps lliure per viure millor"

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Representants de la UGT, CCOO i Plataforma + Drets i + Justícia Social s'han concentrat aquest dimarts davant l'Arc de Triomf de Barcelona per donar suport a la reducció de jornada, tenir "més temps lliure per viure millor" i demanar als partits que defensin tramitar el projecte de llei aquest dimecres al Congrés.
Han desplegat la pancarta 'Més temps lliure per viure millor. Reducció de la jornada ara!' i els secretaris generals de la UGT i CCOO de Catalunya, Camil Ros i Belén López, han declarat als periodistes que rebutgen la posició del PP, Vox i Junts, després que aquest últim anunciés dilluns el seu vot en contra.
La concentració del matí ha precedit la convocatòria de dimecres, quan representants sindicals preveuen manifestar-se per tornar a mostrar el seu suport a la reducció de jornada.