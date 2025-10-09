Els sindicats catalans criden a la vaga general malgrat el pla de pau a Gaza, que veuen "colonialista"

Demanen màxima mobilització el 15 d'octubre i anuncien una manifestació a la tarda
BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La Taula Sindical de Catalunya i diferents organitzacions propalestines han fet una crida a participar en la vaga general convocada el 15 d'octubre malgrat el pacte entre Israel i Hamas sobre el pla de pau per a Gaza anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump; un acord que les entitats consideren "colonialista".
"El colonialisme continua vigent fins i tot amb l'acord de pau", ha lamentat en unes declaracions a Europa Press el membre de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i tripulant de la Global Sumud Flotilla (GSF), Eduard Lucas, després d'una roda de premsa per presentar la manifestació.
Segons Lucas, l'acord és bo perquè posa fi als bombardejos i permet l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza, però el crida l'atenció que no s'hagi comptat amb l'opinió del poble palestí per desenvolupar el pla i que el territori no quedi "blindat".
En aquest sentit també ha reaccionat en unes declaracions a Europa Press un altre membre de la IAC i també activista de la GSF, Ariadna Masmitjà: "Qualsevol proposta que surti de l'Estat sionista i de Trump, segurament no tindrà una mirada cap als drets del poble palestí".
"Si no hi ha un posicionament de tota la comunitat internacional i de tots els governs per tallar relacions amb l'Estat sionista, és molt difícil que es doni la pau, que s'aturi tot el genocidi, que s'aturi tota la violència", ha analitzat.
També en unes declaracions a Europa Press, el portaveu de la Comunitat Palestina de Catalunya, Mazeed Khalilia, ha recordat que els Estats Units sempre han fet costat a Israel, que per la seva banda sempre "ha trencat amb tots els acords" que ha signat amb Palestina.
"La lluita del poble palestí continua i continuarà fins al final de l'ocupació", ha dit, alhora que ha recordat que les reivindicacions no se centren en l'alto el foc, que ha de ser imposat des de la comunitat internacional, sinó a blindar el territori i a posar fi a la guerra.
"ACABA DE COMENÇAR"
En vista d'aquest escenari, els sindicats participants de la Taula Sindical (CGT, IAC, CO.BAS, CNT, COS i Solidaritat Obrera), a més de les organitzacions en defensa del poble palestí, han mantingut la vaga general de 24 hores prevista per al pròxim 15 d'octubre i han anunciat que convocaran una manifestació a les 18 hores del mateix dia.
En una roda de premsa, la portaveu de Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, ha celebrat les manifestacions de les últimes setmanes a Barcelona i ha dit que "això només acaba de començar", per la qual cosa ha cridat a la mobilització massiva.
Així mateix, ha demanat a la ciutadania que assisteixi aquell mateix dia a les 16 hores a Manresa per aturar un partit de bàsquet previst entre el Baxi i el Hapoel Jerusalem.