Els sindicats catalans criden a la vaga general i homenatgen Maricarmen: "Va per ella"

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Els sindicats catalans CC.OO., UGT, CGT, Intersindical (IAC), CO.BAS i Sindicat de Llogateres de Catalunya, acompanyats per la PAH i Coshac, han cridat a la ciutadania a unir-se l'11 de novembre a la vaga general per l'habitatge i han homenatjat Maricarmen, la veïna de Madrid morta aquest mateix dimecres per la tarda: "Va per ella".
Així ho ha verbalitzat el secretari general d'UGT, Camil Ros, en una roda de premsa conjunta en què ha dit que la mobilització arran d'aquest cas "ha estat determinant, igual que el vot contrari de la dreta als decrets".
La secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha celebrat que la convocatòria de vaga sigui "tan transversal i unitària" reclamant polítiques que garanteixin una vida digna per a la majoria social treballadora.
La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, també ha citat Maricarmen: "M'emociona dir que lluitarem i que guanyarem per ella. És una vaga que fa molt temps que la parlem".
També ha cridat a la ciutadania a sumar-se a l'aturada "contra la patronal immobiliària, rendistes, fons d'inversió i els polítics que viuen agenollats a la patronal" i ha recalcat que la vaga no només serà per reclamar millores en habitatge, sinó també perquè pugin els salaris.
CGT, IAC, CO.BAS, COSHAC, PAH
El portaveu de CGT Catalunya, Iru Moner, augura que serà una jornada històrica: "La classe política porta anys posant la catifa vermella als fons voltor, als rendistes, i no escolta la classe treballadora que té cada dia salaris més baixos".
El portaveu de la IAC, David Caño, ha assegurat que com a sindicat majoritari dels serveis públics activaran "tots els treballadors perquè parin tots els serveis i la vaga sigui un èxit".
El portaveu de CO.BAS, Josep Bel, ha reivindicat un salari mínim de 1.500 euros a Catalunya, a més de baixar els lloguers i "recuperar tot el temps perdut aquests últims anys sense vaga general".
Des de Coshac, la portaveu Marta Espriu s'ha referit al desnonament frenat aquest dimecres al carrer Llenguadoc de Barcelona: "Posar el cos és la demostració que nosaltres mateixos podem resoldre els conflictes i que es garanteixin els nostres drets".
La portaveu de la PAH, Delia Antonia Cirare, ha recordat que l'entitat porta 18 anys lluitant amb el "poder de la ciutadania organitzada" i ha celebrat que aquestes últimes setmanes s'ha respirat esperança.