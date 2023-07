Els sindicats agraris rebutgen el preu del raïm que ofereixen els cellers

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos, Jarc i l'Associació de Viticultors del Penedès han rebutjat el preu del raïm que ofereixen els cellers i han aconsellat als viticultors que no signin els contractes de compravenda.

En un comunicat conjunt aquest dimarts, han titllat de "preus abusius" les ofertes dels cellers, que, segons ells, posen en risc la viabilitat del sector.

"El preu proposat pels grans cellers que compren raïm no respon a les dinàmiques de mercat en la relació oferta-demanda i no és un reflex de la realitat del sector", han assegurat.

Han lamentat que la campanya d'aquest any es preveu entre un 70% i un 80% inferior respecte a la d'una temporada normal a causa de la sequera, a la qual cosa "cal sumar un augment important dels costos de producció" per la inflació.

Per això, han reclamat un augment de preu "com a mínim de més del 50% del que tenien estipulat la verema passada", per la qual cosa no s'hauria d'acceptar rendiments econòmics d'entre 1.000 euros i 1.500 euros bruts per hectàrea.