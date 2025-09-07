Els senadors acumulen un patrimoni immobiliari de 540 cases i gairebé el 60% té més d'un habitatge

María Salom (PP) és la que més propietats té, mentre que els altres senadors també declaren places de garatge, locals, naus o cellers
Els 264 parlamentaris que conformen el Senat sumen un patrimoni immobiliari que ascendeix a 540 habitatges, ja que el 57% dels senadors declara més d'una casa, mentre que la dirigent que més n'ostenta és María Salom (PP), amb uns deu immobles, vuit locals i vint places d'aparcament a Mallorca.
Així consta a les declaracions de béns patrimonials i rendes que presenten els senadors en recollir la seva acta com a parlamentaris, que poden modificar al llarg de la legislatura, i que han estat recopilades per Europa Press.
Segons aquestes dades, els 264 senadors actuals han declarat a la cambra alta un total de 539 immobles, entre pisos, apartaments o habitatges unifamiliars. Els parlamentaris també especifiquen a la seva declaració el percentatge que posseeixen de l'immoble i el títol d'adquisició, ja que pot ser per herència o per compravenda.
D'aquests 264 senadors, fins a 151 tenen més d'un habitatge declarat, la qual cosa suposa que el 57,19% dels parlamentaris disposen de dues o més cases, encara que el percentatge varia depenent del grup parlamentari.
ELS POPULARS, ELS QUE MÉS CASES TENEN
Desglossant aquestes xifres per grup parlamentari, el PP és el partit majoritari a la cambra alta, amb fins a 144 senadors, i els seus parlamentaris són els que més immobles acumulen: unes 337 habitatges. El percentatge de senadors del PP que té més d'una casa ascendeix al 68%.
El segon grup al Senat és el PSOE, amb 88 parlamentaris, que ostenten més de 155 habitatges i el 48% disposa de més d'una casa. En el cas d'ERC-EH Bildu, cada integrant disposa d'un únic habitatge --n'hi ha dos que ni tan sols declaren casa pròpia-- i no n'hi ha cap que tingui més d'un immoble.
Els set senadors del Grup Plural (Junts, Coalició Canària, BNG i Agrupació Herreña Independent) declaren onze habitatges i tres d'ells disposen de més d'una casa en propietat.
En el cas del PNB, el grup ho conformen cinc integrants dels nacionalistes bascos i un de socialista --per cessió--, que en total acumulen onze habitatges i tres d'ells tenen més d'una casa. Un cas similar té lloc amb els sis membres del grup d'Esquerra Confederal, que també hi ha un socialista cedit, i sumen sis habitatges, mentre que la parlamentària socialista és l'única que té més d'una casa.
El grup mixt està format per tres senadors de Vox i una d'UPN, que acumulen deu habitatges. Només una senadora d'aquest grup té només un habitatge.
LA SENADORA AMB MÉS PROPIETATS
D'entre tots els senadors, la que destaca amb més propietats declarades és la portaveu adjunta del PP María Salom Coll, amb fins a deu habitatges, vuit locals i vint places d'aparcament a Mallorca.
Quant als béns immobles de naturalesa urbana, Salom té declarat un local, un pis amb traster i pàrquing, quatre locals comercials, vint pàrquings i una finca amb dos locals i quatre pisos.
Els que són propietat d'una societat, comunitat o entitat que no cotitza a Borsa i de la qual el declarant té accions o participacions, Salom ha declarat un local, una casa, una finca amb tres pisos, un local i un garatge, i una casa.
En aquest context, la senadora del PP va declarar a l'inici de la legislatura una renda de 22.932,22 euros per lloguers.
TAMBÉ DECLAREN NAUS O CELLERS
A més d'habitatges, els parlamentaris també presenten davant de la cambra alta diversos immobles com ara places d'aparcaments, naus industrials, parcel·les, finques rústiques, cellers, trasters, solars, cabanyes o masies.
Els senadors també tenen l'obligació de declarar els vehicles que disposin, així com les accions i els deutes o obligacions patrimonials.
QUINES PROPIETATS TENEN ELS PORTAVEUS?
En el cas de la portaveu del PP al Senat, Alicia García, la seva declaració revela un habitatge i un traster a Àvila, un solar a Hoyos del Espino i un habitatge, traster i dues places de garatge a Valladolid.
El portaveu socialista, Juan Espadas, va modificar la seva declaració el febrer d'aquest any i s'hi albiren tres habitatges a Sevilla i un altre a Cadis, mentre que el portaveu d'ERC-EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, disposa d'un pis a Barcelona.
Per la seva banda, el portaveu de Junts, Eduard Pujol, ha declarat un habitatge a Barcelona, mentre que la seva homòloga del PNB, Estefanía Beltrán de Heredia, té un habitatge a Àlaba, una altra a Navarra i dues places d'aparcament a Àlaba.
Del grup Esquerra Confederal, la portaveu Uxue Vaixells no ha declarat cap bé patrimonial, mentre que en el grup mixt, Fernando Carbonell, de Vox, té dos habitatges a València i en Moraira (Alacant).
I ELS INTEGRANTS DE LA MESA?
El president del Senat, el popular Pedro Rollán, va modificar a l'abril la seva declaració, en la qual es veu que té dos habitatges a Madrid, així com un local, una plaça d'aparcament i una altra casa a Cadis de la qual és el 50% declarant.
Els vicepresidents, Javier Maroto (PP) ha declarat un habitatge en Sotosalbos (Segòvia) i una altra a Madrid, mentre que Guillermo Fernández Encalla (PSOE) té un habitatge de 413 metres quadrats a Badajoz, un pis de 136 metres a Badajoz, un altre pis de 176 metres a Madrid i un apartament de 65 metres a Huelva.
Els secretaris de la Mesa, la popular Eva Ortiz disposa d'un habitatge a Alacant i una altra a Múrcia, i Marimar Blanco, també del PP, té en qualitat de guanys un habitatge a Madrid i dues places de garatge. La resta, disposa d'un terç i en qualitat d'herència d'un pis a Madrid, una altra casa a Vitòria, una altra a Alacant, una casa a Ourense i una finca a Ourense.
La socialista María de los Ángeles Luna Morales ha declarat un habitatge a Còrdova i un pis, un apartament i un altre habitatge en qualitat de nua propietat. El també socialista Francisco Manuel Fajardo té un habitatge a Las Palmas i una plaça de garatge.