Els sectors econòmics insten a reforçar la inversió davant la incertesa geopolítica

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
Representants dels sectors portuari, financer, energètic i del transport han instat aquest dilluns a reforçar la inversió local, estatal i europea davant les amenaces derivades de la incertesa geopolítica actual, marcada per aspectes com la política aranzelària nord-americana o la guerra a l'Iran.
Així s'han expressat en una taula rodona l'economista cap i sotsdirectora general de Banc Sabadell, Sofia Rodríguez; el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el ceo de Veolia, Daniel Tugues; el president de Moventia, Josep Maria Martí, i la ceo de la Farga, Inka Guixá, al 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organitzat aquest dilluns per Expansión al Recinte de Sant Pau de Barcelona.
A nivell local, els experts suggereixen apostar per recursos locals; a escala estatal, fan una crida a incentivar solucions enfocades a la descarbonització davant del canvi climàtic; i, a nivell plànol europeu, recomanen competir contra els Estats Units i la Xina mitjançant la col·laboració públic-privada.
RODRÍGUEZ (SABADELL)
La directiva de Banc Sabadell ha destacat que s'aproxima una època en la qual les administracions públiques tenen els comptes "molt deteriorats" i en la qual fa falta mobilitzar grans quantitats d'inversió privada, un escenari en el qual, ha dit, no queda més remei que apel·lar al crèdit.
Ha argumentat que l'estratègia de creixement que ha de seguir Europa és la col·laboració públic-privada, una fórmula que "competeix bé amb el mercat americà i el xinès", així com avaluar proveïdors, cadenes de subministrament, dades, ciberseguretat, estructures de costos i posar el focus en la productivitat.
TUGUES (VEOLIA)
Del costat de Veolia, Daniel Tugues ha assegurat que Catalunya i Espanya compten amb un avantatge competitiu emparades per la seva qualitat de vida i seguretat i que, davant la guerra a l'Iran i la d'Ucraïna, han d'apostar per aprofitar "recursos d'energia local", especialment sobre la base de residus o energies residuals locals.
"Nosaltres hem fet una cambra de recuperació de fred amb la qual som capaços d'alimentar Mercabarna, edificis d'oficines, centres de dades i, per tant, una energia completament residual, descarbonizada, que està aquí, en l'àmbit local", ha exemplificat.
CARBONELL (PORT DE BARCELONA)
Carbonell ha defensat "tenir present més a les infraestructures" com a eina principal per reforçar la competitivitat de les empreses, afermant la seva capacitat exportadora i importadora, i ha xifrat en 600 milions d'euros el volum de licitacions previst per al proper any.
Respecte als efectes de la guerra a l'Iran, el president del Port de Barcelona ha expressat la seva "preocupació", al seu judici, tant global com a mundial, pel tancament de l'estret d'Ormuz a nivell d'importacions i exportacions donada la paràlisi dels enclavaments marítims dels Emirats Àrabs i l'Aràbia Saudita.
MARTÍ (MOVENTIA)
Per la seva banda, Martí ha assenyalat que per preparar l'Espanya i la Catalunya del futur calen infraestructures, però també cal impulsar els serveis de mobilitat que, en el cas de Barcelona, han de dimensionar-se a nivell metropolità.
En aquest sentit, ha defensat incrementar en un 50% el transport per carretera mentre s'actualitza la xarxa de Rodalies de Catalunya, i ha posat en valor les declaracions del president del Govern central, Pedro Sánchez, en matèria de descarbonització que, ha insistit, és necessari impulsar per deslligar-se definitivament dels combustibles fòssils.
GUIXÁ (LA FARGA)
La directora executiva de la Farga, empresa metal·lúrgica que fabrica i comercialitza semielaborats de coure, ha instat a incentivar les inversions en aquest recurs, assenyalant que algunes de les seves solucions els permeten llançar al mercat productes que "redueixen un 92% la petjada de carboni".
"Europa no té mina suficient, però sí mina urbana en ser un continent desenvolupat des de fa moltíssims anys", ha alertat, indicant que la missió del continent ha de centrar-se a reutilitzar aquest coure utilitzat i innovar perquè la ferralla sigui un actiu energètic més.