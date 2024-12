Els salaris superiors als 4.909 euros al mes pagaran una cotització extra des de l'1 de gener

L'entrada en vigor de l'anomenada quota de solidaritat afectarà els assalariats amb sous elevats, però no els autònoms

La Seguretat Social aplicarà des de l'1 de gener del 2025 una cotització addicional, denominada quota de solidaritat, per als salaris que superen la base màxima, que per a l'any vinent se situarà en 4.909 euros mensuals (58.908 euros a l'any), després de revaloritzar-se un 4% respecte al 2024.

Aquesta quota de solidaritat es repartirà entre empresari i treballador, encara que no en la mateixa proporció: prop del 83,4% anirà a càrrec de l'empresa i prop del 16,6% serà a càrrec del treballador.

La reforma de pensions de José Luis Escrivá quan era ministre de Seguretat Social estableix que, des del 2024 fins al 2050, les bases màximes de cotització han de pujar anualment la mitjana de l'IPC dels dotze mesos anteriors a novembre de cada any més un quantia fixa d'1,2 punts.

Tenint en compte que l'IPC interanual de novembre avançat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha estat del 2,4% (dada que s'haurà de confirmar a mitjans de desembre), s'obté que la inflació mitjana del desembre del 2023 al novembre del 2024 és del 2,8%.

Aquest percentatge és en el que es pujaran les pensions contributives l'any vinent i també la base màxima, encara que a aquesta última cal sumar-li 1,2 punts, de manera que la pujada per al 2025 serà del 4%, fins als 4.909 euros mensuals o 58.908 euros a l'any.

L'anomenada quota de solidaritat que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener consisteix en una cotització addicional per a la part del salari que excedeix de la base màxima de cotització. S'aplica per trams i de manera progressiva.

El 2025 la quota de solidaritat serà del 0,92% per a la part del salari que superi en fins a un 10% la base màxima; de l'1% per a la part del salari que se situï entre el 10% addicional de la base i el 50%, i un 1,17% per al tram de salari que excedeixi la base màxima en més d'un 50%.

Com a d'exemple, i prenent com a referència la base màxima de 4.909 euros al mes que estarà vigent el 2025, els salaris un 10% superiors a la base màxima, en aquest cas 5.400 euros al mes, tindran una cotització addicional del 0,92% sobre els 491 euros de guanys que excedeixen de la base màxima, és a dir, que cotitzarien 4,5 euros més al mes o 54 euros més a l'any.

Com que és un sistema progressiu, si el salari superés en fins a un 50% la base màxima, és a dir, si es cobressin com a màxim 7.363,5 euros mensuals, caldria aplicar la quota de solidaritat sobre la quantitat que excedeix de la base màxima (2.454,5 euros al mes) en dos trams: els primers 491 euros d'excés sobre la base màxima es gravarien amb una cotització addicional del 0,92% (4,5 euros mensuals) i els 1.963,5 euros restants es gravarien a l'1% (19,63 euros). Així, en total, la quota de solidaritat per a un salari de 7.363,5 euros seria de 24,13 euros al mes o 289,56 euros anuals.

Si el salari fos superior als 7.363,5 euros mensuals, és a dir, si superés en un 50% la base màxima, s'aplicarien els tres tipus de cotització addicional (0,92%, 1% i 1,17%) en els seus corresponents trams.

En 2045, quan la quota de solidaritat estigui desplegada al complet, el primer tram tindrà una quota 5,5%, al segon tram se li aplicarà un tipus del 6%, i al tercer, del 7%.

Aquesta cotització addicional no genera el dret a un import de pensió major i afecta als treballadors per compte d'altri, no als autònoms, que ja tenen establert el seu propi sistema de cotització en funció dels ingressos reals.

La distribució dels tipus de cotització per solidaritat entre empresari i treballador manté la mateixa proporció que la distribució del tipus general de cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.