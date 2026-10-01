Els reis Felip VI i Letícia visitaran Ceuta i Melilla el 13 i 14 d'octubre

MADRID 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Els reis Felip VI i Letícia viatjaran el pròxim 13 d'octubre a Ceuta en la que serà la seva primera visita des que van arribar al tron el juny del 2014 i que es produirà dos mesos i mig després de l'entrada massiva de més de 80.000 migrants a la ciutat autònoma des del Marroc, segons han anunciat aquest dijous fonts de La Zarzuela i del Govern central.
La visita també inclourà Melilla, on tampoc no havien estat fins avui. L'única visita reial des del restabliment de la monarquia a les dues ciutats enclavades al nord d'Àfrica va ser la que van dur a terme Joan Carles I i Sofia el 6 i 7 de novembre del 2007, i "ha estat consensuada pel Govern central i la Casa del Rei", han precisat les fonts.
Aquest desplaçament el va anunciar a finals d'agost el president espanyol, Pedro Sánchez, que va defensar que hi havia "arguments i raons més que suficients" perquè el monarca viatgés a la ciutat autònoma i va prometre que es produiria quan es donessin "les condicions".
La data no s'ha concretat fins ara, si bé l'executiu havia anat ratificant que es produiria de manera imminent i que La Moncloa i La Zarzuela hi estaven treballant. Aquest mateix dimecres, Sánchez va dir que s'anunciaria arribat el moment i va evitar aclarir si acompanyaria els reis.