Els reis visitaran aquest dilluns l'Abadia de Montserrat i Badia del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 22 juny

Els reis visitaran aquest dilluns al matí l'Abadia de Montserrat (Barcelona) per participar en una jornada de reconeixement a la figura de l'abat Oliba en el mil·lenari de la fundació del monestir, i a la tarda estaran a Badia del Vallès (Barcelona) pel 50è aniversari de la inauguració del polígon d'habitatges.

Segons l'Abadia de Montserrat, es tracta d'un acte privat, presidit pels monarques, en el qual s'han convidat representants del teixit econòmic i empresarial de Catalunya i de la resta d'Espanya.

També comptarà amb la presència de l'abat de Montserrat, Manel Gasch; abat de la basílica papal de Sant Pau Extramurs del Vaticà, Donato Ogliari; l'abat-president de la congregació Sublacense-Cassinesa. Ignasi M. Fossas, i es preveu que hi acudeixi l'abat emèrit de Montserrat, Josep Maria Soler.

Després de la veneració de la Verge de Montserrat, el comissari del mil·lenari de Montserrat, Bernat Juliol, donarà la benvinguda, després del qual Donato Ogliari intervindrà sobre els valors benedictins.

A més, l'abat de Montserrat encapçalarà un diàleg sobre 'Abat Oliba i els valors benedictins com a base de la pau' i Ignasi Fossas sobre 'Els valors benedictins com a base de la pau en la geopolítica mundial', que estaran moderats pel comissari del mil·lenari.

Felip VI serà l'encarregat de clausurar l'acte amb el qual el monestir vol fer partícip "tota la societat civil" del mil·lenari.

L'agenda oficial dels reis recull també que, a partir de dilluns a les 17.15, visitaran Badia del Vallès en commemoració del 50è aniversari de la inauguració del polígon d'habitatges.

PROTESTES

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat per a aquest mateix dilluns diferents marxes per protestar contra la visita de Felip VI i Letícia: "No és benvingut a Catalunya", sostenen des de l'entitat.

Així, han organitzat tres columnes per fer la marxa a peu (des de Collbató, des de Coll de Can Maçana i des de Monistrol de Montserrat fins al Monestir); amb cotxe des de Can Maçana, i en cremallera, des de l'aparcament del cremallera de Montserrat, a Monistrol (Barcelona).