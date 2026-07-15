Els reis s'uneixen a la princesa Elionor i la infanta Sofia en la visita a Empúries (Girona)

GLÒRIA SÁNCHEZ-EUROPA PRESS
SANT MARTÍ D'EMPURIES (GIRONA), 15 (EUROPA PRESS)
Els reis Felip VI i Letícia s'han unit aquest dimecres a les 13.25 hores a la princesa Elionor i la infanta Sofia en la visita al jaciment d'Empúries (Girona), on també es reuniran amb el Consell Assessor Jove de la Fundació Princesa de Girona.
Aquesta visita es produeix després que dimarts a la nit se celebrés la gala de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en la qual es va reconèixer un total de 6 guardonats.
La família reial mantindrà una reunió de treball amb el Consell Assessor Jove de la Fundació Princesa de Girona per conèixer les conclusions sobre els 4 eixos en els quals aquest òrgan ha estat treballant al llarg de l'any.