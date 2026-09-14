Actualitzat 14/09/2026 11:20

Els reis oferiran un sopar d'honor a Macron en la seva visita d'estat i Sánchez el rebrà

Archivo - El president d'Espanya, Pedro Sánchez, i el president de França, Emmanuel Macron
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, farà una visita d'estat a Espanya els dies 29 i 30 de setembre en la qual els reis oferiran un sopar de gala en el seu honor i serà rebut a La Moncloa pel president espanyol, Pedro Sánchez.

L'executiu ha confirmat aquest dilluns el programa del viatge i assegura que es desenvolupa dins "les relacions d'amistat i cooperació que mantenen tots dos països i la feina que fan per continuar reforçant la relació bilateral en tots els àmbits".

El sopar de gala amb els reis, Felip VI i Letícia serà, previsiblement, el dimarts 29 i l'endemà es produirà la trobada amb Sánchez a La Moncloa a les 12 hores.

El cap d'estat francès anirà acompanyat de la seva dona, Briggite Macron, en un viatge que es produeix vuit anys després de la visita dels monarques espanyols a París el 2018.

Des d'aleshores, estava pendent aquesta visita que s'ha anat posposant per diversos motius, inclosa la impossibilitat de ratificar definitivament el Tractat d'Amistat entre tots dos països.

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