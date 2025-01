Els reis comencen aquest dilluns l'agenda institucional del 2025 amb la tradicional Pasqua Militar

La princesa Elionor serà a l'acte per segon any consecutiu abans d'embarcar aquest dissabte en el 'Juan Sebastián Elcano'

MADRID, 6 gen. (EUROPA PRESS) -

Els reis Felip VI i Letícia presidiran aquest dilluns al Palau Reial de Madrid la tradicional Pasqua Militar amb la qual comencen l'agenda institucional del 2025.

Com ja va passar l'any passat, estaran acompanyats per la princesa d'Astúries, que està immersa en la seva formació castrense i el cap de setmana vinent s'embarcarà en el buc escola 'Juan Sebastián Elcano' per completar la seva instrucció naval.

L'acte, amb el qual es dona inici a l'any militar, comptarà igualment amb la presència del president del Govern central, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, així com la plana major de l'Armada, encapçalada pel cap de l'Estat Major de la Defensa, almirall general Teodoro Esteban López Calderón.

El rei Felip, en la seva qualitat de capità general de les forces armades, a més d'imposar condecoracions militars a civils i membres dels tres exèrcits que se n'han fet creditors durant l'últim any, pronunciarà un discurs que servirà per fer balanç del 2024 i plantejar les línies d'acció de cara al 2025.

NOU DISCURS DEL CAP D'ESTAT

De ben segur, i com ja va fer durant el seu recent missatge de Nadal, el rei farà referència a la dana que va assolar el passat 29 d'octubre en particular la Comunitat Valenciana i al paper que a dia d'avui continuen exercint efectius de les forces i cossos de seguretat en les operacions de recuperació i neteja a les zones afectades.

Així mateix, Felip VI també farà esment a la situació internacional, davant dels conflictes oberts tant a Ucraïna com al Pròxim Orient, entre d'altres, i a les tropes espanyoles desplegades a l'exterior, inclosos els més de 600 efectius que participen en la Força Interina de l'ONU al Líban (FINUL).

L'acte arrencarà al migdia amb l'arribada dels reis i la princesa d'Astúries a la plaça de l'Almudena, on seran rebuts per Sánchez. Després d'això, accediran a la plaça de l'Armeria, on saludaran Robles, Marlaska, el JEMAD i el nou cap de la cambra militar, el general Eduardo Diz Monje.

AL PALAU REIAL

Després de l'himne i una salva de 21 canonades, el rei passarà revista a la formació. A continuació, amb la reina i la princesa Elionor, accediran al Palau Reial. Aquí, després de les pertinents salutacions dels assistents, tindrà lloc la imposició de condecoracions al Saló del Tron i els missatges de la ministra de Defensa primer i després del rei.

La celebració de la Pasqua Militar té el seu origen en el regnat de Carles III. El monarca va voler celebrar amb això que el 6 de gener del 1782 es va recuperar la localitat menorquina de Maó, fins a aquell moment en poder dels anglesos.