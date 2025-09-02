Els recintes de Fira de Barcelona acolliran fins a finals d'any un centenar de congressos

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Els recintes de Fira de Barcelona acolliran fins a finals d'any més d'un centenar d'esdeveniments i congressos, segons ha informat aquest dimarts la institució en un comunicat.
Es tracta dels recintes de Montjuïc i Gran Via, el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) i el Circuit de Barcelona-Catalunya, incorporat aquest any a les instal·lacions que gestiona.
Durant el calendari de tardor tindran un protagonisme especial la salut i la tecnologia, així com el transport, la mobilitat, l'alimentació, el turisme, la cultura, el 'packaging' o el motor.
Al calendari firal i congressual, el Circuit de Barcelona-Catalunya afegirà "grans cites del motorsport" com el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP.
"REFERENT"
El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha assenyalat que el calendari dels últims mesos de 2025 "consolida un any de gran activitat, tant pel nombre de salons com per la seva rellevància".
Ha afirmat que l'agenda d'aquesta tardor "és un exemple de com la institució contribueix al posicionament de la ciutat i el país com a referent en sectors estratègics, com són la salut i la tecnologia".