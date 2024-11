Els 'quatre mosqueters' i dos investigats més vinculats a De Aldama declaren des del dilluns pel cas Koldo

MADRID 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Koldo, Ismael Moreno, prendrà declaració en qualitat d'investigats aquesta setmana --entre el dilluns i el dimarts-- a cinc encausats, alguns dels quals formaven part del grup de Whatsapp dels 'quatre mosqueters' que apareix en els informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.

Així, després d'haver-ho sol·licitat el fiscal del cas, Luis Pastor, el jutge va acordar el passat 12 de novembre citar pel 25 de novembre els investigats Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano Marín i César Moreno García, i pel 26 de novembre Javier Serrano Costumero i María Piedad Losada Romo --qui va ser secretària de De Aldama--.

En el seu informe, al qual va tenir accés Europa Press, el fiscal explicava que de la investigació es desprèn que Díaz Tapia, Escolano Marín, Moreno García, Serrano Costumero i Losada Romo --detinguts per la Guàrdia Civil en un primer moment-- podrien haver participat en un delicte de blanqueig de capitals i estarien totes ells "especialment vinculats amb Víctor de Aldama" --el facilitador de la trama.

Apuntava a més que a tots cinc se'ls podria imputar el delicte d'integració en organització criminal i, fins i tot, "per la seva participació en els pagaments a altres investigats que exercien funcions públiques, directament o per mitjà de tercers, també se'ls ha d'imputar a Díaz Tàpia, Escolano Marín i Serrano Costumero un delicte de suborn".

En un atestat del passat mes de febrer la UCO sostenia que De Aldama i tres investigats més que es feien dir els "quatre mosqueters" en un xat de Whatsapp, haurien abonat 10.000 euros en efectiu a Koldo García, l'exasesor del que era ministre de Transports José Luis Ábalos.

En aquest informe incloïa extractes de les converses que alguns dels investigats van mantenir abans de la seva detenció. En concret, els agents se centraven en el grup de Whatsapp que estaria compost per De Aldama, Díaz Tàpia, Serrano i Moreno. Els tres últims, que mantindrien "vincles" amb Koldo, i haurien ajudat De Aldama a dur a terme "una despatrimonialització" dels seus fons a Espanya.

En les seves converses, tots ells es referien a Koldo com a "K". "Demà has d'anar a la cafeteria Soto Verde que està darrere del Ministeri i trucar a K i dir-li literal: Que ets al Verde, que portes una cosa de Nacho per donar-li i que si pot anar-hi", va escriure Díaz Tàpia en un dels seus missatges, facilitant al seu interlocutor el contacte de Koldo, que apareixia amb l'afegit "assessor ministre".

Per als agents, "el fet que Koldo sigui identificat" sota aquest pseudònim era "un dels objectius fonamentals" per a la investigació, perquè l'examen de la informació del mòbil de Moreno hauria permès "localitzar referències al fet que s'haurien produït pagaments" a l'exasesor d'Ábalos.

LA DECLARACIÓ DE DE ALDAMA

Aquestes declaracions tenen lloc després que dijous passat De Aldama va declarar de manera voluntària com a imputat davant del jutge. En aquesta compareixença, que es va estendre durant dues hores, el presumpte facilitador va indicar que hauria pagat comissions tant a l'exministre José Luis Ábalos com al seu exasesor Koldo García, i va posar el focus en altres ministres i alts càrrecs del PSOE.

Cal recordar que l'últim informe de la UCO que va transcendir en aquesta causa va ser determinant perquè el Tribunal Suprem acordés obrir causa contra Ábalos per la seva possible responsabilitat en aquesta trama que hauria buscat lucrar-se il·lícitament arran de l'obtenció de contractes públics per subministrar mascaretes en pandèmia.