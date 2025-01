Els promotors de la ILP sobre la independència es reuneixen amb Rull i demanen veure's amb Junts, ERC i la CUP

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -

Solidaritat Catalana per la Independència, els promotors de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la independència, s'han reunit aquest dimarts amb el president del Parlament, Josep Rull, i han demanat formalment a Junts, ERC i la CUP mantenir una trobada de cara a les pròximes setmanes.

La reunió amb Rull arriba després que la Mesa congelés a finals de desembre la tramitació de la ILP, a petició dels mateixos promotors, per explicar-ne el contingut al president de la cambra.

Hi han acudit el secretari general de Solidaritat Catalana per la Independència, David Folch, i el secretari general de Relacions Institucionals, Francesc Fíguls, que han explicat que la petició formal de reunir-se amb els grups parlamentaris es va fer la setmana passada i en aquests moments estan en espera de la seva resposta.

Folch, en una atenció als mitjans després de la reunió amb Rull, ha afirmat que "fins que no s'obrin aquestes reunions, els procediments no tiraran endavant", per poder parlar amb els grups abans que la Mesa del Parlament decideixi si l'admet a tràmit o no.

"CONVÈNCER" ERC

La seva intenció és mirar de convèncer Junts i ERC perquè facin costat a la tramitació, i també per "cortesia política" han citat la CUP, ja que en l'anterior tramitació formaven part de la Mesa.

A principis de desembre, Solidaritat Catalana va tornar a registrar la ILP amb el mateix redactat que ja van presentar al febrer i que la Mesa d'aleshores va admetre a tràmit, acord que posteriorment va tombar el Tribunal Constitucional (TC).

Fins i tot amb l'abstenció d'ERC al febrer, la ILP va reunir prou suports per ser admesa a tràmit, però la conformació actual de la Mesa indica que cal el vot afirmatiu dels republicans: "Nosaltres tenim una obligació d'intentar parlar amb ERC i convèncer-los que votin que sí".

POSSIBLE RESPOSTA DEL TC

Pel que fa a una eventual segona suspensió del TC, Folch ha assegurat que tant se'ls en dona la seva resposta: "No ens preocupa en absolut el que digui el TC, que digui el que vulgui, nosaltres plantejarem després una altra cosa o no".

"Volíem fer una resposta automàtica de dir: 'no acceptem la teva autoritat'. Evidentment, hi pot haver exactament la mateixa resposta i ja pensarem si continuem presentant o no les ILP", ha explicat, després de detallar que la important va ser la del febrer.

A l'inici de la reunió, els promotors de la ILP han donat a Rull del llibre 'País Valencià. Eixida d'emergència' de Ricard Chulià.