Els 7 projectes de l'acceleradora de la Cambra de Terrassa (Barcelona) presenten els seus projectes

CÁMARA DE TERRASSA - Arxiu
BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
Els emprenedors dels 7 projectes tecnològics del programa d'acceleració empresarial Impulsa Startup de la Cambra de Terrassa (Barcelona) presentaran aquest dijous els projectes davant de diferents inversors en el Demo Day del programa, informa l'entitat aquest dilluns en un comunicat.
Cadascun comptarà amb 4 minuts per fer la presentació davant un grup d'inversors, amb l'objectiu d'accedir a finançament, i un comitè d'avaluació especialitzat, i la proposta guanyadora rebrà un premi de 4.800 euros i un pas per participar a la final nacional del programa, que se celebra en el 4YFN del Mobile World Congress 2027.
A més, també s'han obert les inscripcions per a la segona convocatòria per 2026 del programa Impulsa Startup, fins al 22 de juny, i per la qual se seleccionaran 10 propostes més de negoci durant l'any.