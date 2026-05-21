Els procuradors catalans veuen "dificultats estructurals" que afecten l'efectivitat judicial

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
El degà del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB) i president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Javier Segura Zariquiey, ha advertit de "dificultats estructurals" que afecten l'efectivitat de l'execució judicial i ha reclamat un compromís pressupostari d'acord amb els objectius de la reforma de la justícia a Espanya.
Ho ha expressat en l'acte institucional de Sant Iu, patró del col·lectiu de procuradors, en el qual ha afirmat que el compliment de les sentències és un dels indicadors "que més preocupa la ciutadania" perquè és el que reflecteix, de manera més clara, de la qualitat del sistema judicial, informa l'ICPB en un comunicat aquest dijous.
Ha assenyalat que la funció jurídica té conseqüències reals en la vida de les persones i en la qualitat democràtica de la societat i ha fet referència a l'accés regulat al Punt Neutre judicial per part de la procura: "Permetria agilitar de manera notable la tramitació dels procediments d'execució sense cap reducció de garanties pel justiciable amb plena seguretat jurídica".