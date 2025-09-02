Els préstecs per a habitatge van créixer un 13,8% al juny a Catalunya, segons el Col·legi Notarial

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Els préstecs hipotecaris per a la compra d'habitatge a Catalunya van créixer un 13,8% al juny en comparació amb l'any anterior, una xifra "3 punts per sota" de la mitjana nacional (16,6%), segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya d'aquest dimarts.
Durant aquest període es van autoritzar 7.969 préstecs hipotecaris per comprar habitatge a Catalunya, amb un import mitjà de 232.180 euros, la qual cosa representa un repunt d'un 12,5% pel que fa a l'any anterior.
La compravenda d'habitatge va registrar un creixement interanual de l'11,2%, després d'un lleu descens el mes anterior, aconseguint les 10.589 operacions al juny amb un preu mitjà de 2.406 euros el metre quadrat, un 11,4% més que en el mateix mes de 2024.