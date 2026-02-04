Publicat 04/02/2026 16:07

Els préstecs hipotecaris per a habitatges pugen un 12,6% a Catalunya al novembre

Archivo - Habitatges en construcció a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

Els préstecs hipotecaris per a la compra d'habitatges a Catalunya van créixer un 12,6% interanual al novembre, gairebé tres punts per sobre de la mitjana espanyola, segons ha informat aquest dimecres el Col·legi Notarial de Catalunya en un comunicat.

En total, es van concedir 6.037 hipoteques a la comunitat, un 19 % del total de les autoritzades en el conjunt d'Espanya, amb una quantia mitjana de 194.627 euros, un 3,5% més respecte al mateix mes de l'any anterior.

Respecte a la compravenda d'habitatges, a Catalunya es van autoritzar 9.534 operacions al novembre, un augment d'un 0,9 % interanual, lleugerament per sobre de la xifra a nivell espanyol, on aquestes operacions van disminuir un 2,4 % interanual.

