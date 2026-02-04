Els préstecs hipotecaris per a habitatges pugen un 12,6% a Catalunya al novembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
Els préstecs hipotecaris per a la compra d'habitatges a Catalunya van créixer un 12,6% interanual al novembre, gairebé tres punts per sobre de la mitjana espanyola, segons ha informat aquest dimecres el Col·legi Notarial de Catalunya en un comunicat.
En total, es van concedir 6.037 hipoteques a la comunitat, un 19 % del total de les autoritzades en el conjunt d'Espanya, amb una quantia mitjana de 194.627 euros, un 3,5% més respecte al mateix mes de l'any anterior.
Respecte a la compravenda d'habitatges, a Catalunya es van autoritzar 9.534 operacions al novembre, un augment d'un 0,9 % interanual, lleugerament per sobre de la xifra a nivell espanyol, on aquestes operacions van disminuir un 2,4 % interanual.