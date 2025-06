Els préstecs Emancipació de la Generalitat per a joves es podran demanar a partir de dilluns

Romero i Paneque destaquen que és una iniciativa pionera, innovadora i transversal

BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

Els préstecs Emancipació de la Generalitat per finançar l'entrada del primer habitatge a joves d'entre 18 i 35 anys es podran demanar a partir de dilluns al web de l'Institut Català de Finances (ICF), que els impulsa amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC).

L'AHC destinarà 500 milions d'euros en cinc anys (cent per any): aquests préstecs cobriran fins al 20% del valor de l'habitatge, no tindran interessos i no s'hauran de retornar fins que la hipoteca estigui pagada (30 anys de carència), informa el Govern aquest diumenge en un comunicat.

La consellera d'Economia, Alícia Romero, els ha definit com un producte pioner i innovador davant de la dificultat de pagar l'entrada per a un pis, i la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha destacat que és una iniciativa transversal en la qual col·laboren diferents departaments i entitats privades.

Si l'ICF considera que el jove és solvent per retornar el préstec, el sol·licitant tindrà sis mesos per signar la hipoteca pel 80% restant, amb un dels bancs del programa: Arquia, Banc Sabadell, Bankinter, BBVA, CaixaBank i Imagin, Caixa Enginyers, Caixa Guissona i Laboral Kutxa.

L'HABITATGE PASSARÀ A SER PROTEGIT

Els joves han d'estar empadronats a Catalunya, i l'habitatge en qüestió haurà de ser el primer que compra, estar també a Catalunya i haurà de ser la seva residència habitual.

Els habitatges finançats passaran a ser protegits (HPO) amb caràcter permanent, amb un doble objectiu: facilitar l'adquisició del primer habitatge i fer créixer el parc català d'HPO.

Si l'habitatge es vol vendre algun dia, el preu es limitarà al preu a què es va comprar, sumant la inflació i el cost de determinades reformes, "per garantir que la persona recuperi la inversió i alhora que l'habitatge continuï sent assequible".