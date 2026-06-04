Els pressupostos superen les esmenes a la totalitat i segueixen la tramitació parlamentària

PSC-Units, ERC i Comuns tomben les esmenes de Junts, PP, Vox, CUP i AC
BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -
El projecte de llei dels pressupostos catalans per al 2026 ha superat aquest dijous el debat de totalitat a la norma i seguiran la tramitació en tombar-se les esmenes a la totalitat presentades per Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana al Parlament.
Hi han votat en contra el PSC-Units, ERC i els Comuns, formacions amb les quals el Govern ha pactat els comptes públics que, previsiblement, es debatran de manera definitiva el 2 de juliol i aleshores entraran en vigor.
Després de superar-se les esmenes a la totalitat, queden fixades la previsió d'ingressos i la despesa global màxima del projecte i la seva distribució per seccions, i seguirà la tramitació en comissió amb els debats de totalitat de cada departament, entre el 8 i l'11 de juny, i el debat i votació finals el 2 de juliol.
El projecte de pressupostos inclou, de la mateixa manera que l'aprovat pel Consell Executiu al febrer, una despesa total de 49.162 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment de 4.604 milions (+10,3%), respecte a la despesa realitzada el 2025, sumant els suplements de crèdit a l'últim pressupost aprovat, el 2023; i contempla inversions per valor de 4.146 milions, 1.289 milions d'euros més (+45%) respecte al 2023.
Aquest dijous a la tarda també se sotmetran a votació les esmenes al projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, coneguda com llei d'acompanyament dels pressupostos, que previsiblement també es rebutjaran.