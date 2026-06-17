Els pressupostos de la Generalitat preveuen 84 milions en infraestructures a la Catalunya Central

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
El projecte de pressupostos de la Generalitat 2026 preveu que la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica inverteixi 83,61 milions d'euros a la xarxa viària, la xarxa ferroviària, habitatge, aigua i energia a la Catalunya Central, informa en un comunicat aquest dimecres.
Aquesta inversió suposa un increment del 60% en infraestructures en aquesta zona respecte als últims comptes aprovats el 2023.
La consellera Sílvia Paneque ha explicat que són inversions de futur i que el seu departament "posa el focus en aspectes que són clau per al desenvolupament i el progrés de la Catalunya Central".
La xarxa viària és la que suposarà una inversió més gran, amb 46,87 milions, mentre que la xarxa ferroviària comptarà amb 10,32 milions.
En matèria d'aigua s'invertiran 12,11 milions, es destinaran 5,8 milions a la construcció d'una plataforma Prima a Gurb (Barcelona) per integrar renovables i emmagatzematge d'energia, i 1,23 milions en habitatge.