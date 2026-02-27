Els pressupostos catalans del 2026 eleven la despesa en 4.604 milions respecte al 2025 (+10,3%)

En comparació amb els darrers pressupostos del 2023 sumen 9.126 milions, un 22,8% més
El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 2026 inclou una despesa total de 49.162 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment de 4.604 milions, un 10,3% més, respecte a la despesa del 2025, sumant els suplements de crèdit al darrer pressupost aprovat, el 2023.
Així consta en el projecte de llei de pressupostos que la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha entregat aquest divendres al president del Parlament, Josep Rull, i posteriorment ha presentat als grups parlamentaris.
Respecte al pressupost del 2023, el projecte incrementa els comptes en 9.126 milions d'euros, un 22,8% més.
El dèficit previst en els pressupostos és de 329,6 milions d'euros, l'equivalent a la taxa de referència del 0,1% del producte interior brut (PIB), la qual cosa situa la ràtio entre deute i PIB en el 27,4%.
El Govern ha destacat que, un cop se certifiqui la condonació de part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), el percentatge del deute sobre el PIB català serà del 22,2%.
Actualment, el deute de la Generalitat està al voltant de 90.000 milions, i si s'aprova la condonació del FLA, també hi haurà una reducció sobre el pagament d'interessos, que no s'ha pogut incloure en el projecte.
El pagament d'interessos del deute de la Generalitat el 2026 s'elevarà a 1.616 milions --comparat amb els 782 milions del 2023--, i l'impacte de la condonació del FLA seria reduït.
D'altra banda, si s'incorpora la despesa de tot el sector públic, que inclou 209 entitats, el pressupost s'eleva fins als 54.747 milions, un 24% més que el 2023.
1.517 MILIONS MÉS EN IMPOSTOS
El projecte de pressupostos contempla que la Generalitat recapti 1.517 milions d'euros més en impostos --entre propis i cedits--, un 30,6% més, fins a arribar als 6.481 milions.
Aquest creixement està impulsat pel nou impost estatal sobre interessos i comissions de les entitats financeres, que suma 367 milions, i el Govern ha assenyalat que no ha aplicat la modificació sobre la taxa turística, que està en tràmit, tot i que preveu incrementar els ingressos per a aquest impost en un 45%, fins als 97 milions.
El Govern preveu que l'impost sobre transmissions patrimonials abasti els 2.533 milions, un 30,5% més, mentre que l'impost de successions augmentarà un 24%, fins als 908 milions; l'impost sobre actes jurídics documentats augmentarà un 20,6%, fins als 849 milions, i l'impost sobre el patrimoni, un 28,4%, fins als 848 milions.
Els ingressos no financers previstos augmenten un 27,9% més, fins als 48.231 milions, i el Govern ha destacat que el model de finançament aporta 2.063 milions més (+6,7%) que el 2025.
En concret, els ingressos no financers no finalistes arriben als 40.345 milions i els ingressos no financers finalistes, 7.886 milions.
DEPARTAMENTS
El projecte preveu que la despesa conjunta de tots els departaments augmenti un 24,9% comparat amb el 2023, fins als 40.399 milions, i està previst que el personal de la Generalitat augmenti en un 7,7% respecte al 2023, amb 5.911 noves places a Salut i 4.162 nous professors en Educació.
La Conselleria de Salut és la que té un pressupost més elevat, amb 13.840 milions d'euros, un 21,3% més que el 2023, per sota de la mitjana.
Educació i Formació Professional comptarà amb 8.356 milions, un 24,5% més, i Drets Socials i Inclusió, 4.248 milions, un 28% més, i Territori, Habitatge i Transició Ecològica, 3.453 milions, un 35% més.
Interior i Seguretat Pública comptarà amb 2.352 milions, un 34,5% més; Recerca i Universitats, 1.950 milions, un 23,7% més; Empresa i Treball, 1.506 milions, un 12,7% més; Justícia i Qualitat Democràtica, 1.392 milions, un 22,3% més; Presidència, 1.051 milions, un 30,2%, i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 999 milions, un 21% més.
Per la seva banda, Cultura tindrà 524 milions, un 29% més; Economia i Finances, 243 milions, un 32,5% més; Esports, 144 milions, un 73,1% més; Unió Europea i Acció Exterior, 143 milions, un 54,1% més; Igualtat i Feminismes, 113 milions, un 16,8% més, i Política Lingüística, 85 milions, un 43,3% més.