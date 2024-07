Els presidents de les diputacions catalanes es reuneixen al Palau de la Diputació de Tarragona

TARRAGONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Els 4 presidents de les diputacions catalanes s'han reunit aquest dijous al Palau de la Diputació de Tarragona, una trobada que s'emmarca en les reunions periòdiques dels caps de govern de les institucions supramunicipals, ha informat la Diputació de Tarragona en un comunicat.

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha rebut a la seu institucional a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn.

L'objectiu de la reunió és "compartir qüestions d'interès comú per a les quatre realitats territorials", com la transformació digital de les administracions, la contractació pública o la creació d'un grup de treball per explorar l'entrada de les diputacions L'Energètica, empresa pública de renovables.