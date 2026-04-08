Els presidents de Chery Auto i Ebro es reuneixen a la planta de la companyia a Barcelona

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de Chery Auto, Yin Tongyue, i el president d'Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, s'han reunit aquest dimecres a la planta que opera l'empresa catalana a la Zona Franca de Barcelona, informa Ebro en un comunicat.
L'objectiu de la visita, relata Ebro, passa per posar en valor l'"avenç industrial" del projecte de reindustrialització que està duent a terme la companyia a la fàbrica, entre d'altres, amb el desenvolupament de la nova línia de producció M1, que està en fase de 'pre-test' i permetrà incrementar la capacitat de producció de 2 a 20 vehicles l'hora.
Ruiz ha explicat que la visita de Tongyue permet mostrar l'avenç real del projecte industrial a Barcelona, mentre que el president de la companyia xinesa ha destacat que la col·laboració entre les dues parts permet unir la tecnologia global de Chery amb la base industrial d'Espanya, "una combinació que està fent possible el renaixement de la marca i el seu creixement a Europa", ha dit.
Chery Auto va anunciar el seu acord de col·laboració amb Ebro l'abril del 2024, pel qual es fabricaran alguns dels models de la companyia xinesa destinats al mercat europeu a Catalunya.
Durant la visita, Ebro també ha lliurat sis unitats del model Ebro s700 PHEV al cos de Mossos d'Esquadra, en una prova operativa d'ús policial del vehicle i un "pas previ" a possibles oportunitats de col·laboració en el futur.