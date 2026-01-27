Els Premis Respon.cat 2025 reconeixen Fluidra i Pensium per la seva "responsabilitat social empresarial"

El conseller Miquel Sàmper afirma que Catalunya és una "terra d'empresa i compromís social"
BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha lliurat els Premis Respon.cat 2025, que han reconegut l'empresa Fluidra i la pime Pensium per la seva trajectòria en el compromís amb la "responsabilitat social empresarial" (RSE) com a part del model de negoci i motor de canvi per a un futur més sostenible i just.
En la gala, celebrada aquest dimarts a la tarda a la Llotja de Mar de Barcelona, també s'ha distingit les empreses Henkel, Epson i Ampans per les seves bones pràctiques de voluntariat, col·laboració ambiental i reforma horària, informa l'associació en un comunicat.
Com a novetat en la categoria de premis, aquesta edició també ha guardonat a la La Unió, l'Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, pel seu compromís amb la comunitat i a Leitat per la innovació sostenible, mentre que la presidenta de Sorli Supermercats, Anna Sorli, ha estat reconeguda per la seva trajectòria de compromís en RSE i també s'ha distingit la ciutat de Manresa (Barcelona) com a territori socialment responsable.
MIQUEL SÀMPER
Sàmper ha destacat que Catalunya és una "terra d'empresa, de treball i de compromís social", i ha posat en valor el paper de les empreses que integren la responsabilitat social com a part de la seva estratègia.
A més, ha afirmat que el compromís social genera "cohesió i retorn social", i per això ha subratllat que el Govern recolza aquesta línia de treball, basada en el diàleg i l'impacte positiu a Catalunya.
JOSEP SANTACREU
Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha assegurat que el compromís social és sinònim de futur i prosperitat, i ha reivindicat la necessitat de mantenir la forma de fer pròpia l'empresa catalana: innovadora, arrelada al territori i compromesa amb l'entorn.
Finalment, ha destacat que el talent jove s'identifica amb empreses que aporten valor social i que la ciutadania valora i consumeix amb criteris de valors, en les seves paraules.