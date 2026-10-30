Els Premis Pasqual Maragall reconeixen el moviment veïnal crític amb els Jocs de Barcelona 92

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Premis Llegat Pasqual Maragall 2026 han reconegut una investigació sobre el moviment veïnal crític amb els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, un treball de Peter Cowley que recupera les veus del moviment veïnal que va qüestionar la transformació olímpica de Barcelona, "de vegades absents dels relats oficials", informa la Fundació Catalunya Europa en un comunicat aquest divendres.
També s'ha reconegut el projecte d'investigació 'Entre la Gran Barcelona i la Catalunya en xarxa. Desigualtats territorials, descontentament i legitimitat democràtica', que abordarà la percepció de la ciutadania en la relació entre Barcelona i la resta de Catalunya, i aborda qüestions com la cohesió i les desigualtats.
A més a més, han premiat dos treballs sobre l'impacte de la pandèmia de la covid-19 sobre la desigualtat i el risc de pobresa a Catalunya, i sobre la diferència en la resposta europea entre la crisi de refugiats del 2015 i l'acollida de refugiats d'Ucraïna.