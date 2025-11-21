Els Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya reben 186 mostres

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La segona edició dels Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya ha rebut 186 mostres, 53 més que l'any passat, informa la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat aquest divendres.
Els premis es lliuraran durant la Nit de l'Oli, que se celebrarà el pròxim 13 de desembre a les Borges Blanques (Lleida) i presidirà el conseller Òscar Ordeig.
Es guardonaran set categories: Grans productors, Petits productors, Olis de producció ecològica, Olis monovarietals, Olis de projectes de recuperació de varietats autòctones, Millor maridatge, Combinació culinària i versatilitat gastronòmica, i Millor embalatge.