Els Premis MWCapital distingeixen projectes internacionals per abordar reptes mediambientals

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -

La primera edició dels Premis MWCapital, organitzats per Mobile World Capital en col·laboració amb B Lab Spain, GSMA Foundry, la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (SEDIA) i Red.es, ha reconegut sis projectes internacionals que fan servir tecnologies per abordar reptes mediambientals del segle XXI.

En un comunicat aquest dijous, MWCapital ha explicat que va rebre un total de 157 candidatures de 34 països i que els premiats ofereixen solucions tecnològiques a reptes globals com la salut, la sostenibilitat urbana o la gestió de recursos que podran ser presentades en el Mobile World Congress 2026 a Barcelona.

Entre aquestes destaca la iniciativa Embrace the Forest del Brasil, distingida amb els Barcelona Horizon Awards, que inclouen fins a 50.000 euros per impulsar un projecte pilot a Barcelona, utilitzant la seva tecnologia per a la prevenció d'incendis forestals.

El CEO de Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula, ha subratllat que el progrés tecnològic "ha de tenir en compte no només criteris econòmics, sinó també socials i mediambientals" per aconseguir una societat, al seu parer, més sostenible, justa i equitativa.

Per la seva banda, el CEO de GSMA, la patronal de la indústria del mòbil que organitza el Mobile World Congress, John Hoffman, ha declarat: "Estem orgullosos de defensar la innovació que impulsa la transformació digital amb propòsit, i esperem veure aquestes notables iniciatives en l'escenari global en el MWC26 Barcelona".