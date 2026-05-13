Els premis iFest guardonen 6 equips de joves en la vuitena edició

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Els premis iFest, organitzats pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat per reconèixer l'emprenedoria, han guardonat 6 equips de joves en la vuitena edició, que ha batut un "rècord" de participació, informa la Conselleria aquest dimecres en un comunicat.
Els guanyadors van superar dues rondes prèvies i van rebre el premi dimarts en la final celebrada a Barcelona, en la qual els 21 equips finalistes del total de 247 van presentar els seus projectes davant el jurat.
Els projectes guanyadors, orientats a abordar reptes alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), són Helios, Lucid News i Mirall Veritas en la categoria júnior i TuMed, Festival per a Tothom i Temis en la sènior.
Durant la final, el secretari d'Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, va ressaltar que el futur de la innovació necessita joves que pensin en gran i posin el coneixement, la creativitat i la tecnologia al servei de les persones, mentre que el secretari de Formació Professional, Francesc Roca, va afirmar que la joventut catalana "té molt a dir" davant els reptes del futur.
En total, l'última edició de l'iFest ha comptat amb la participació de més d'un miler d'alumnes i docents, i ha comportat l'organització de 37 tallers a diferents centres educatius.