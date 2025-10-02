Els Premis DonaTIC 2025 reconeixen a Alba Cervera, Yolanda Lupiáñez i la missió Hypatia

Distingeixen a empresàries i estudiants catalanes en l'àmbit tecnològic i digital
BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Els premis DonaTIC 2025 de la Generalitat de Catalunya han reconegut l'astrofísica Alba Cervera; la ceo de Myllox, Yolanda Lupiáñez; la fundadora de SialSig, Laura García, i la iniciativa Missions Hypatia de l'associació Hypatia Mars, entre altres.
Els guardons, impulsats a través de la Secretaria de Polítiques Digitals de la Conselleria d'Empresa i Treball, s'han lliurat aquest dijous en un acte al Petit Palau de la Música de Barcelona, informa la Conselleria en un comunicat.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha presidit la gala, que ha comptat també amb una intervenció de la secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo, i una ponència de la vicepresidenta d'Aliances Estratègiques d'Openchip, Therese Jamaa, que va rebre el premi DonaTIC Divulgadora en 2016.
PARITAT I LIDERATGE
Els Premis DonaTIC busquen divulgar i reconèixer el treball de les empresàries, professionals i estudiants catalanes en l'àmbit tecnològic i digital, amb l'objectiu d'aconseguir la paritat i fomentar el lideratge femení en el sector.
En aquesta edició, han comptat amb 88 candidatures, 18 més que l'any anterior, que han optat a 12 guardons i 3 esments especials.
PREMIADES
Per categories, les guardonades han estat Alba Cervera (Revelació); Yolanda Lupiáñez (Emprenedora); Laura García (Empresària); M. Carme Fernández (Professional); Eugenia Santamaría (Acadèmica-investigadora); Aimara Ventoso (Estudiant TIC universitària); Lua Trevín (Estudiant TIC FP), i Lucía Pallarés (Estudiant TIC de Doctorat).
Així mateix, els DonaTIC 2025 han reconegut la iniciativa FemQA de Base Technology & Information Services SLU com a Iniciativa Referent Empresarial, i a la iniciativa Missions Hypatia de l'associació Hypatia Mars com a Iniciativa Referent d'Entitat, Centre Formatiu o Institució.
La col·laboració de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, l'Estratègia NewSpace de Catalunya i la Direcció general d'Innovació i Cultura Digital de la Generalitat ha permès atorgar mencions especials a Sílvia Sanvicente (en ciberseguretat), Clàudia Mateo (en aeroespacial) i Eva Domínguez (en cultura digital).