Els ports de la Generalitat facturen 1.715,8 milions d'euros a l'any i 4,7 milions al dia

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Els 45 ports catalans que són competència de la Generalitat van generar una facturació total de 1.715,8 milions a l'any el 2023, la qual cosa suposa una xifra de negoci de 4,7 milions d'euros al dia, segons les dades d'un estudi d'impacte econòmic de la Universitat de Barcelona (UB) i compartides pel Departament de Territori de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
Aquest impacte econòmic ha contribuït en 978,6 milions d'euros al producte interior brut (PIB) de Catalunya, dels quals gairebé un 50%, o 432,6 milions d'euros, van ser rendes salarials, i el sistema portuari català ha ajudat a la creació i el manteniment de 13.317 llocs de feina a temps complet.
Respecte a la fiscalitat, l'activitat dels ports va generar una recaptació de 278,4 milions d'euros a través d'impostos estatals i autonòmics, dels quals 165,3 milions van ser per l'IVA, 60,1 milions per l'IRPF i 53 milions de l'impost de societats, a més de generar 124 milions d'euros en cotitzacions a la Seguretat Social.
Per tipus d'impacte, 785,9 milions van ser directes, amb una contribució de 343,9 milions al PIB de Catalunya, i 929,9 milions van ser impacte indirecte i induït, amb una aportació de 634,7 milions a l'economia catalana.
El departament ha destacat l'efecte "multiplicador" de l'activitat portuària: per cada 100 euros facturats de manera directa, es van generar 120 de manera indirecta i induïda; per cada 100 euros de contribució directa al PIB, es van generar 180 addicionals, i per cada 100 euros d'ocupats directes, es van generar 100 addicionals de manera indirecta o induïda.