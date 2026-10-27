Els ports de Barcelona i Shanghai (la Xina) impliquen la logística de l'automòbil en el corredor verd

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona i el Port de Shanghai (la Xina) han inclòs les respectives cadenes logístiques de l'automòbil en el desenvolupament del corredor verd entre tots dos enclavaments, informa la infraestructura barcelonina en un comunicat aquest dimarts.
El pas s'ha fet públic en la visita del president del Shanghai International Port Group (SIPG), Song Xiaodong, al Port de Barcelona, per impulsar la relació entre tots dos enclavaments.
El treball conjunt amb les empreses implicades en la cadena logística és "clau per implementar les mesures necessàries" per reduir les emissions de tota la cadena logística, especialment la marítima.
El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha afirmat que s'està "més a prop de fer realitat el Green and Digital Corridor" entre tots dos ports amb la incorporació de les empreses que fan possible el transport a tota la cadena logística.
L'acord també contempla l'impuls del vehicle elèctric, motiu pel qual una de les empreses implicades és Chery, que preveu incrementar el volum d'aquests vehicles que arriba a Barcelona.