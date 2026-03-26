Els ports de Barcelona i Busan (Corea del Sud) reforcen la seva col·laboració

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, i el president del Port de Busan (Corea del Sud), Song Sang-keun, han signat un nou acord de col·laboració entre les dues infraestructures, informa l'enclavament barceloní en un comunicat aquest dijous.
El pacte preveu impulsar la col·laboració en àmbits com la sostenibilitat ambiental, la digitalització, el desenvolupament portuari i la cooperació internacional.
Les delegacions han fet una reunió de treball i una visita marítima per conèixer in situ els principals projectes d'infraestructura que té el Port de Barcelona actualment.
El Port de Barcelona ha recordat que la seva cooperació amb el Port de Busan és "estreta i consolidada des de fa anys", i ha posat com a exemple la B2B Logistics Busan Barcelona Hub.
"Amb l'acord signat avui, Barcelona i Busan consoliden encara més aquesta trajectòria de col·laboració i es posicionen com uns referents en desenvolupament sostenible, innovació i cooperació portuària internacional", ha dit el Port de Barcelona.