Els pisos turístics sumen 1.000 milions en reclamacions a la Generalitat, segons Apartur

L'entitat preveu que s'arribi als 3.000 milions abans d'acabar el termini, al novembre



BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, ha explicat que les reclamacions de responsabilitat patrimonial presentades davant la Generalitat pel sector en relació amb el Decret Llei 3/2023, que contempla l'extinció de llicències, sumen 1.000 milions d'euros.

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa al costat de la directora general, Marian Muro, en la qual ha afegit que fins ara han presentat les reclamacions prop de 1.500 pisos turístics i 25 empreses gestores situades a Barcelona.

Alcántara ha explicat que el termini per presentar-les s'acaba el pròxim 8 de novembre i ha previst que s'arribarà a reclamacions per un valor de 3.000 milions a Barcelona i de 7.000 milions en el conjunt de Catalunya.

Ha afegit que l'extinció de les llicències d'apartaments turístics comporta una "responsabilitat patrimonial" que ha de ser assumida per les administracions públiques.

El president de l'entitat ha apuntat que els propietaris dels immobles entenen que "hi ha un perjudici clar sobre el seu patrimoni".

En aquest sentit, ha assenyalat que la quantitat reclamada comprèn tant el valor dels habitatges com la diferència de beneficis entre el lloguer turístic i els que tindrien si els pisos es destinen a lloguer tradicional.

Muro ha lamentat que és "una expropiació encoberta d'un dret i això dona motiu a una indemnització" als propietaris que tenen aquest dret.

Ha criticat que aquesta situació provoca "inseguretat jurídica i vulnerabilitat important" a qualsevol sector que exerceix una activitat amb una llicència.

NOU GOVERN

Preguntats per la relació amb el govern liderat per Salvador Illa, Alcántara ha explicat que ja han demanat una reunió i que els consta que la podran fer "aviat".

Ha lamentat que aquest Govern hagi de fer front a les conseqüències d'un decret aprovat per l'anterior executiu català i ha demanat una "reflexió profunda sobre l'efecte negatiu" que l'extinció d'aquestes llicències pot tenir sobre l'economia catalana i els propietaris.

El president de l'associació ha lamentat que l'Ajuntament de Barcelona "no té" la mà estesa per dialogar i que, segons ell, fa més d'un any que van demanar reunir-se amb l'alcalde, Jaume Collboni, i que encara no ho han fet.

SECTOR HOTELER

Alcántara ha assegurat que el sector hoteler no és la solució de la manca d'habitatge disponible a Barcelona i ha assegurat que ha "destruït de manera irreversible milers d'habitatges" a la ciutat.

Ha subratllat que els hotels a Barcelona "la gran majoria estan en sòl residencial" i ha defensat que els habitatges turístics poden acollir altres activitats en cas d'un descens del turisme.