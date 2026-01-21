Els pescadors catalans veuen "insuficient" l'acord per flexibilitzar els controls

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors ha assegurat que l'acord assolit dilluns passat entre el Govern central i la Federació Nacional de Confraries de Pescadors (FNCP) i la Confederació Espanyola de Pesca (Cepesca) per flexibilitzar l'aplicació dels nous controls és "insuficient".
En un comunicat aquest dimecres, la Federació ha manifestat la disconformitat amb l'acord, ja que no reconeix "l'especificitat de la pesca costanera litoral" del model pesquer català.
Ha assegurat que la gestió plantejada és "d'impossibilitat material de compliment" i ha avançat que plantejaran una oposició al contingut i l'establiment d'una moratòria per a l'aplicació de l'acord fins que la reforma del Reglament de Control s'ajusti a la realitat del sector català.
Ha recordat que el període d'al·legacions a la norma està obert, per la qual cosa plantejarà aquesta oposició "pels mitjans adequats".
A més, l'entitat ha reivindicat la seva representativitat i ha explicat que sol·licitaran la ratificació de la seva disconformitat a les diferents confraries catalanes.