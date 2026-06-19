Els pescadors catalans retiren 500.000 litres d'escombraries marítimes en 5 anys

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Els pescadors catalans han retirat més de 500.000 litres d'escombraries marítimes en els últims cinc anys dins el projecte Pesca Neta, informa la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
El projecte ha permès incrementar el volum de les escombraries recollides, que s'ha incrementat en un 68% anual entre 2021 i 2025.
La Conselleria ha explicat que l'increment s'explica, en part, per les millores incorporades en l'aplicació mòbil, que facilita el registre de les escombraries recuperades i permet una traçabilitat més precisa de l'activitat que desenvolupen els pescadors.
El 2025, els pescadors van dedicar 2.849 hores a la retirada i classificació d'escombraries marines durant la seva activitat, i la participació va augmentar fins a 165 embarcacions.
El programa estableix un sistema organitzat de recollida i la Conselleria destina un milió d'euros anuals a la iniciativa, que es distribueix entre les federacions de confraries participants.