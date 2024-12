Els pescadors catalans rebutgen el pacte sobre la pesca al Mediterrani: "És un mal acord"

GIRONA 11 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i de Girona, Antoni Abad, ha assegurat que per als pescadors catalans el pacte de la Comissió Europea sobre la pesca d'arrossegament al Mediterrani "és un mal acord".

"Per aconseguir les mateixes jornades del 2024 hem de fer un gran esforç, tot i que moltes de les mesures ja les hem aplicat, estem en procés de canvi i no es pot canviar tot d'un dia per l'altre", ha valorat en un comunicat aquest dimarts.

La CE ha aconseguit un acord sobre el repartiment de les quotes pesqueres el 2025 que inclou mesures per amortitzar la retallada a l'arrossegament al Mediterrani davant la proposta inicial que volia reduir en un 79% els dies de pesca, fins a una mitjana de 27 dies.

Abad ha detallat que l'acord també contempla "una reducció del 10% de la quota de captures de la gamba i canviar totes les malles de peix i gamba".

"Cal esperar i llegir bé el document oficial per valorar-lo i treballar-lo", ha conclòs sobre la mesura, celebrada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas.