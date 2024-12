Els pescadors catalans rebutgen la mesura de la CE sobre pesca d'arrossegament: "Desapareixerem"

Se sumen a la vaga estatal de dilluns i dimarts, que coincideix amb el debat a Brussel·les

GIRONA, 8 des. (EUROPA PRESS) -

Els pescadors catalans han alertat que la proposta de la Comissió Europea (CE) de reduir els dies de pesca de la flota d'arrossegament del Mediterrani posa en risc la supervivència del sector a Catalunya: "Desapareixerem".

En unes declaracions a Europa Press, el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ha valorat que la proposta és un "despropòsit i un disbarat", i ha alertat que si tira endavant les tripulacions deixaran d'existir.

La proposta de la CE, que es debatrà aquest dilluns i dimarts a Brussel·les (Bèlgica), consisteix a reduir un 80% els dies de pesca de la flota d'arrossegament del Mediterrani des de l'actual mitjana de 130 dies a l'any, la qual cosa significa que els pescadors només podrien treballar entre 20 i 28 dies a l'any.

La nova proposta forma part del Pla Plurianual de Pesca al Mediterrani Occidental, adoptat el 2019 i en vigor des de gener del 2020 per regular la pesca demersal amb l'objectiu d'aconseguir el 2025 el rendiment màxim sostenible (RMS) de diverses espècies.

"Apel·lem al sentit comú, no podem treballar només entre 20 i 28 dies a l'any", i ha dit que faran el que calgui perquè la CE replantegi la mesura i no tiri endavant tal com està prevista actualment, per la qual cosa se sumen a la vaga que ha convocat el sector a nivell estatal aquest dilluns i dimarts.

Segons les dades de la Generalitat, el sector pesquer català està format per 200 embarcacions d'arrossegament, que aporten el 40% dels peixos comercialitzats a les llotges i el 60% del volum econòmic.

RESTRICCIONS

Espanya, França i Itàlia van subscriure la setmana passada una declaració conjunta per demanar a la CE una moratòria de les mesures de gestió pesquera al Mediterrani per al 2025, que contemplen una reducció progressiva.

La federació de pescadors defensa que en els últims anys el sector s'ha anat adaptant a la sostenibilitat i ha implementat mesures com ara jornades més curtes, vedes biològiques anuals de més de 50 dies, zones d'exclusió pesquera i mesures tècniques de pesca més selectives.

Per a Abad, el sector ha fet un "esforç tremend" fins al moment, i no pot assumir una escalada de les restriccions com la que planteja el nou comissari de Pesca i Oceans, Costas Kadis, perquè el 2024 les llotges catalanes ja han baixat un 12,5% els seus ingressos.

SUPORT DE LES ADMINISTRACIONS

Durant aquesta setmana, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, va rebutjar la proposta de la CE: "És del tot inassumible, és del tot irracional, és un contrasentit i ha provocat el rebuig de la majoria de les comunitats autònomes d'Espanya".

Abad ha assegurat que se senten "molt acompanyats i molt defensats" per la Generalitat i pel Govern central, i ha alertat que no només està en risc la pesca catalana, sinó que ho està tota la pesca del Mediterrani.