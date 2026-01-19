Els pescadors de Barcelona diuen que la nova normativa és "impossible" de complir

DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
Un centenar es concentra a la llotja del Port
BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -
Un centenar de pescadors que operen al Port de Barcelona s'han concentrat aquest dilluns a la llotja barcelonina durant la jornada de vaga del sector i han lamentat que la normativa actual és "impossible" de complir.
Ho ha dit el gerent de la Confraria de Pescadors de Barcelona, Javier Carrasco, durant la lectura d'un manifest, en el qual han alertat que és "un punt de no retorn" i que el sector no pot acceptar més normes que, en les seves paraules, no s'ajusten a la realitat.
Ha afegit que la pesca catalana és costanera litoral i que no es pot equiparar a la pesca industrial, i ha reclamat el suport de les administracions al sector.
Els pescadors han lamentat la injusta normativa comunitària dels darrers anys i l'aplicació que en fa el Govern central, i han recordat que la flota pesquera catalana s'ha reduït a la meitat en els darrers anys.
Els concentrats han mostrat pancartes amb missatges com 'Som pescadors, no criminals' o 'Ens estan empenyent al tancament', entre d'altres, i han cridat "la pesca unida mai serà vençuda".
Amb aquesta aturada, s'adhereixen a la mobilització de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors, que preveu paralitzar l'activitat a tots els ports d'Espanya contra el nou reglament que obliga els vaixells a emetre un preavís de quatre hores abans de pescar i a notificar una estimació precisa de captures i pes abans d'arribar a port.
NOVA NORMATIVA
Els pescadors han assegurat que és "impossible" complir el preavís de quatre hores d'entrada a port a través d'una aplicació telemàtica.
Han afegit que l'obligació d'estimar les captures pot ser necessari en altres punts d'Europa per establir mesures de control, però no a Catalunya.
"A Catalunya, el nostre model pesquer s'organitza en les confraries de pescadors, que al seu torn són el concessionari de la llotja del peix, la qual cosa permet que tot el model sigui tutelat per la Direcció General de Pesca; control de les captures i de les estadístiques pesqueres", han explicat.
"ESTEM AL LÍMIT"
Una de les pescadores concentrades ha assegurat que el sector s'està veient afectat per les normatives: "Estem al límit".
"No podem més, estem amarrats, sense sortir. Que ens escoltin, que se'ns respecti, que som nosaltres els que sortim a la mar", ha dit.
Ha retret que els pescadors s'han anat adaptant a tots els canvis normatius que s'han aprovat i ha preguntat: "Que més volen?".