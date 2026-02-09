Els peatges de la C-32 recuperaran la normalitat aquest dimarts després del tall de l'AP-7

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Els peatges troncals de la C-32 en sentit sud recuperaran a partir de dimarts el funcionament habitual després del tall de l'AP-7 aquest cap de setmana en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), informa el Departament de Territori en un comunicat aquest dilluns.
Així, finalitza l'aixecament de barreres que el Govern ha aplicat per garantir la mobilitat al corredor afectat per les obres de reparació d'un talús a l'altura de Gelida com a conseqüència del despreniment d'un mur de contenció de l'AP-7 sobre les vies de l'R4 de Rodalies.
Des del 21 de gener, el trànsit de vehicles lleugers a la C-32 s'ha duplicat respecte a les condicions normals i el trànsit de vehicles pesants s'ha triplicat en el seu conjunt.